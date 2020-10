Jogador lendário de Andorra critica protocolo anti-Covid-19 e é expulso da seleção

Seguiré lluitant per defensar a Andorra al camp perque ningú pot estar per sobre de lleis, estatuts o la constitució per decidir qui pot representar un país i els mèrits esportius han de ser l’únic motiu per anar-hi o no...oi @Esports_Govern ??? ?? #andorra #respect #fifpro pic.twitter.com/2op3OPvioZ