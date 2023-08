Jogador lesionado por Marcelo já teve alta hospitalar: «Ligou-me a dizer que se estava a sentir mal»

Luciano Sánchez, médio do Argentinos Juniors, teve esta quarta-feira alta médica após a grave lesão que sofreu após uma entrada imprudente de Marcelo na última madrugada durante o encontro entre a formação argentina e o Fluminense, para a Libertadores. Em declarações à 'TyC Sports', à saída do hospital, o futebolista agradeceu a preocupação do internacional brasileiro, elogiando-o como jogador e pessoa.

"O Marcelo ligou-me e mandou-me mensagem. Disse que estava a sentir-se mal e fiquei a saber que ele depois foi tentar falar comigo ainda no balneário. São gestos que mostram como ele é como pessoa. Sei que foi sem intenção. Já o admirava como jogador e agora como pessoa. Não tenho nada a dizer sobre ele, pode ficar tranquilo e já lhe disse isso", começou por dizer, terminando: "Quero agradecer também a todos os que me mandaram mensagens e me desejaram muita força."





Recorde-se que Luciano Sánchez sofreu uma luxação no joelho esquerdo e espera uma recuperação "entre 10 a 12 meses", como revelou o médico do clube argentino. "Em 23 anos como médico nunca vi uma lesão assim. Villani (um dos médicos da seleção argentina) diz-me o mesmo. É quase uma separação do fémur e do perónio. É uma rotura cruzada anterior, posterior e é preciso ver como estão os meniscos", referiu Roncoroni em declarações à 'D Sports Radio', citado pelo 'Olé', continuando: "Será preciso fazer uma reconstrução. A recuperação [estimada] é de entre 10 a 12 meses".