Jogador mais rico do Mundo encontra novo clube na Tailândia

Depois de uma passagem sem sucesso pelo Marítimo , com apenas quatro jogos realizados em ano e meio, Faiq Bolkiah encontrou novo clube para seguir carreira. Conhecido mundialmente como o jogador mais rico do Mundo, por conta de ser sobrinho do Sultão do Brunei, Faiq vai agora atuar no Chonburi, da Tailândia.Apresentado esta sexta-feira, o jogador de 23 anos foi elogiado pelo diretor geral da sua nova equipa pela sua vontade de ser igual a todos os outros. "É muito bom termos na equipa um jogador que foi falado em todo o Mundo. É o futebolista mais rico, mas isso fica de fora, nós apenas temos em conta o valor dentro do campo. Estudámos os dados, incluindo o seu perfil como jogador e tivemos oportunidade de falar com ele assim que chegou ao país. Tivemos a oportunidade de perceber que é um profissional. Não quer privilégios especiais", disse Sasit Singtothong na cerimónia de apresentação do jogador.