Jogador que agrediu árbitra na Argentina pelas costas foi detido e suspenso para sempre

A árbitra Dalma Magalí Cortadi foi agredida com violência pelas costas durante a segunda parte do jogo entre o Deportivo Independencia e o Garmense, para o campeonato regional argentina, na cidade de González Chaves, em Buenos Aires. A juíza expulsou um jogador do Garmense e o companheiro de equipa, Cristian Tirone, fez o impensável, ao atingi-la a soco.Dalma Cortadi foi assistida no hospital local e o futebolista acabou detido pela polícia, situação que ainda se mantém neste momento quanto a Tirone. Na Argentina, as reações sucedem-se e o clube de Tirone deu o exemplo: suspendendo o atleta para sempre. "O que este homem fez não tem qualificação alguma", vincou o presidente do Garmense, José Luis Del Río, em declarações à rádio La Brújula de Bahía Blanca.Em comunicado, o clube que o jogador acusado representava solidarizou-se com a árbitra agredida e "apresenta as suas desculpas, colocando-se à disposição para trabalhar para erradicar a violência de todas as formas".