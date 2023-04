Jogador que se assumiu gay afastado do Sparta de Praga após negar-se a fazer teste de estupefacientes

Jakub Jankto foi notícia em fevereiro após assumir-se publicamente como homossexual e voltou a estar debaixo dos holofotes. A imprensa checa garante que o jogador foi mandado parar pela polícia e que efetuou o vulgo 'teste do balão' que deu negativo ao álcool. Contudo, o pior veio a seguir.Com a carta caducada, o futebolista checo, de 27 anos, recusou-se a fazer um teste de estupefacientes. A consequência deste ato foi o afastamento dos trabalhos da equipa por parte do Sparta de Praga, clube de Jankto. "O jogador não está preparado para cumprir as obrigações decorrentes do seu contrato profissional e, por isso, não está à disposição do treinador para atividades da equipa. Os treinos foram assim retomados na manhã desta quarta-feira, após dois dias de folga, sem a intervenção de Jankto", pode ler-se em comunicado.O futebolista lamentou tudo através das redes sociais. "Nos últimos anos e, principalmente no ano passado, tantas coisas se acumularam ao meu redor que é melhor desacelerar e pensar também na minha saúde. A partir dos 18 anos, toda a tua vida gira em torno do futebol. Ele deu-me muito, tirou-me algo e às vezes ensinou-me. Não foi o melhor ano desportivo para mim, mas sempre dei preferência aos resultados dos clubes. Estou ainda mais triste porque a minha saúde e o meu estado mental não me permitem continuar a minha procura pelo título nacional e pela Taça da Rep. Checa. Não consigo encontrar palavras para o quanto quero agradecer a todos! Obrigado a todos os jogadores, treinadores e adeptos!", vincou.