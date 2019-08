Jogador sensação do Steaua tramado por vídeos pornográficos

Ionut Pantiru, o defesa que marcou o golo que qualificou o Steaua para o playoff da Liga Europa (defrontará o V. Guimarães), protagonizou vídeos de cariz pornográfico para angariar dinheiro para ajudar a mãe doente, imagens divulgadas por um tablóide romeno.





Após o escândalo, Pantiru foi rejeitado por vários clubes, acabando por convencer Gigi Becali, dono do Steaua. Numa primeira fase, Becali avisou Pantiru que a transferência não seria possível, uma vez que os jogadores não o queriam no balneário. O defesa justificou-se com as dificuldades enconómicas que não lhe permitiam custear as despesas de saúde da mãe. Meses depois, e após ter averiguado a veracidade das palavras de Pantiru quanto à doença da mãe, Becali assinou com o jogador."Ele era um miúdo, teve uns problemas. A imprensa diz que ele fez umas coisas… eu perdoo-o. Falei com a equipa, com os jogadores, e eles dizem que não é problema deles. Agora ele vai ser o lateral mais forte da Roménia", afirmou o dono do Steaua