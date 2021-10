Jogador sueco alvo de comentários racistas na partida frente aos sub-21 italianos

Anthony Elanga, extremo sueco, foi esta terça-feira alvo de comentários racistas durante o jogo de qualificação para o Euro'2023 de Sub-21, frente à Itália. A informação foi divulgada no mesmo dia pela federação do seu país, que condenou os atos, considerando-os "completamente inaceitáveis".





"Durante o jogo da seleção sub-21 sueca contra a Itália na terça-feira, em Monza, Anthony Elanga afirmou, após o apito final, que foi alvo de um comentário racista da parte de um adversário da equipa italiana", pode ler-se no site.Claes Eriksson, o selecionador sueco, também já se manifestou em defesa do avançado. "Contámos a nossa versão dos factos e enviámos um relatório aos árbitros e aos responsáveis pela partida. Quando chegar o feedback, iremos decidir como proceder. Ninguém devia ser sujeito ao racismo, é completamente inaceitável. Estamos todos com o Antohny a apoiá-lo".Recorde-se que Elanga é jogador do Manchester United e já foi convocado por três ocasiões para os seniores dos red devils. A partida entre Suécia e Itália terminou com empate a um golo.