Jogador turco dono de instalações desportivas cedeu espaço para acolher vítimas do sismo

Continuam a somar-se ações de solidariedade para com as vítimas do sismo na Turquia. Agora foi a vez do experiente jogador do Sivasspor, Ugur Çiftçi, anunciar que vai disponibilizar as suas instalações desportivas para acolher as vítimas do terramoto.O lateral esquerdo, de 30 anos, é dono de um complexo desportivo com um relvado sintético, localizado na cidade de Sivas, e já comunicou que os jogos para ali agendados estão cancelados, de modo a que as instalações possam receber os cidadãos necessitados. "As partidas não serão disputadas. As nossas instalações estarão abertas para abrigo", pode ler-se na publicação partilhada pelo defesa nas redes sociais.Um pouco por toda a Turquia as entidades desportivas e os atletas estão a mover esforços para oferecer abrigo às várias pessoas que viram as suas casas serem totalmente destruídas na sequência do sismo de magnitude de 7,8 na escala de Richter na última madrugada abalou o sul do país.