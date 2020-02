Jogador uruguaio assina contrato com cláusula que lhe permite... ir a concertos

Santiago 'Bigote' López, capitão dos uruguaios do Villa Española, renovou com o clube e pediu que no contrato fosse incluída uma cláusula no mínimo insólita. O avançado, de 37 anos, passa a ter uma autorização específica para assistir aos concertos da sua banda favorita.





¡Un año más!

"Bigote" López y su cláusula ricotera



El capitán y símbolo el club renovó contrato y amplió su cláusula especial. No solo podrá ausentarse para al @Indio_Solari_ok, sino también cuando toquen Los Fundamentalistas o Skay.



¡BIG8TE ETERNO!#CulturaDeBarrio ?? pic.twitter.com/ogC3zslahK — Villa Española (@VillaEspOficial) February 21, 2020

O jogador é fã confesso dos 'Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota' e do líder da banda, 'El Indio', podendo a partir de agora assistir aos concertos que entender, não só deste grupo como também de 'Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado', outra banda de 'El Indio' e do guitarrista Saky Beilinson.O jogador, de 37 anos, pode falhar um treino ou um jogo da equipa para assistir a concertos, no país ou no estrangeiro. Foi o próprio clube quem partilhou a notícia da estranha cláusula.