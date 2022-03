Jogador uruguaio cumpre 60 anos e avisa FIFA: «Gostaria de ser reconhecido, sou uma lenda»

Cristiano Ronaldo é um dos muitos casos de longevidade no futebol, mas ainda está longe de Robert Carmona: o uruguaio cumpre 60 anos ainda este mês e, em entrevista à 'Marca', garante que leva "45 no ativo", com 30 clubes e mais de dois mil jogos oficiais no currículo."Não consigo definir qual é a minha fórmula de longevidade, mas é uma mistura de vários fatores: boa alimentação, disciplina no treino, ausência de álcool e drogas. Sempre tive uma atitude muito positiva", começou por explicar.E prosseguiu: "Perguntas sobre a reforma magoam-me um pouco. Eu respondo: 'Qual seria o motivo para me reformar?'. Sou uma lenda viva, o jogador mais velho do Mundo em atividade e assim continuarei. Sinto-me um jovem de 25 anos".No entanto, Carmona passou anos difíceis para provar o seu estatuto: segundo o diário espanhol, enviou à Federação uruguaia, entre 2010 e 2014, documentos que provassem que ainda estava no ativo e a disputar competições oficiais.E o principal tema tabu continua a ser... as lesões. "Nesta idade são incómodas e dolorosas. O pior é o tempo de recuperação para voltar ao ativo. Lamentavelmente já sofri algumas e já fui submetido a várias operações desde 1980, um total de oito".Carmona lamentou ainda o facto de não ser reconhecido pela FIFA. "Sou homenageado e reconhecido no Uruguai e a nível mundial, mas gostaria que a FIFA reconhecesse a minha trajetória, já que sou considerado uma referência na saúde, desporto, educação, compromisso, valores e profissionalismo", rematou.