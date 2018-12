Jogadora do Boca Juniors foi ameaçada por celebrar vitória do... River Plate

Quando no domingo publicou uma foto a celebrar com o seu irmão a conquista da Copa Libertadores por parte do River Plate , Nicole Simonetti estaria longe de imaginar o 'filme' em que acabava de entrar. Tudo porque, para lá de ser fã confessa dos millonarios, Nicole tem a particularidade profissional de ser jogadora do... Boca Juniors. Ora, para adeptos que vivem o futebol de uma forma por vezes demasiado apaixonada, aquele gesto foi entendido como uma traição e levou mesmo alguns a avançarem com ameaças e insultos nas redes sociais.A situação levou a jogadora a apagar a publicação e em seguida a justificar-se. "O facto de jogar no Boca não quer dizer que tenha de esconder os meus sentimentos. Sou do River Plate e respeito o Boca. Sou fã do clube desde pequenina e para mim é um prazer estar no Boca. Publiquei a foto porque o meu amor ao River está acima de tudo. No dia da final estava louca, não pensava em mais nada para lá do River. Não podia escondê-lo", declarou a jogadora, que depois de tudo isto acabou por tomar a decisão de não sair de casa para treinar, por ter medo de eventuais ataques.De resto, até o próprio Boca Juniors, através das redes sociais, saiu em defesa da sua jogadora, assegurando que há outras futebolistas da equipa feminina que não são adeptas xeneizes. "Nem todos os desportistas de uma instituição são adeptos das cores que defendem e isso não tem mal nenhum. Nas Gladiadoras há muitas xeneizes e muitas que não o são. A única coisa que os adeptos podem pedir é respeito de quem veste as nossas cores. Entendemos o que se sente neste momento, mas não podemos aprovar violência de qualquer tipo", declarou o clube.