Jogadora expulsa da seleção do Gana por ser... hermafrodita

Holali Ativor foi expulsa da seleção de futebol feminina do Gana por ser hermafrodita. "Sim, é verdade, enviaram a minha filha para casa por ter dois órgão reprodutores", contou a mãe, em entrevista a diário argentino Olé, acrescentando. "Quandeo dei à luz, a minha filha tinha vagina, mas com o tempo o membro começou a crescer. Tem 20 anos e sempre disse que era mulher. Ela que retirar o pénis", disse.





A mãe de Holali Ativor acabou por pedir ajuda à população do Gana, de modo a que a sua filha consiga ser operada para retirar o órgão reprodutor masculino e voltar à seleção do seu país.De acordo com a Ghana Soccer Net, esta é a segunda vez que a jogadora do Kumasi Sports é expulsa de uma sessão de treinos.