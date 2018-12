Jogadoras afegãs acusam presidente da federação de violação: «Havia sangue sangue por todo o lado»

As jogadoras da seleção afegã de futebol acusam o presidente da federação do país de abusos sexuais e agressões. Os relatos, alguns deles chocantes, incluem assédio, ameaças à família e confrontos físicos. A história é relatada pelo jornal inglês 'The Guardian', a quem as atletas contaram, sob anonimato, alguns dos momentos de horror que viveram às mãos de Keramuudin Karim.Uma delas contou que Karim ameaçou-a com uma arma e que a esmurrou na face, violando-a depois num quarto secreto, ao qual teria acesso a partir do seu gabinete. Depois, ameaçou que a mataria, a ela e à família, se contasse a alguém o que sucedeu.A jogadora dirigiu-se ao gabinete de Keramuudin Karim para lhe pedir dinheiro para o transporte depois de um treino. "Ele começou a aproximar-se de mim e disse-me 'quero ver o teu corpo'. Tentei ignorá-lo e fui simpática. 'Oiça, preciso de dinheiro para o transporte, pode ajudar-me? Se não puder, deixe-me ir embora'. Ele disse que me ajudava e que não fosse embora. Respondi que queira ir para casa, mas ele pediu-me para ficar porque ia dar-me o dinheiro."O relato torna-se depois mais assustador. "O presidente disse-me para o acompanhar a outra sala e eu fui porque pensei que ia ajudar-me. Passou por uma sala, depois por outra e havia depois uma terceira, muito escura. Nessa sala havia uma porta, mas que não era visível à primeira vista. Estava aberta. Lá dentro havia um quarto, como se fosse um quarto de hotel, com casa de banho. Ele estava atrás de mim, entrei e ele fechou a porta.""Disse-me para me sentar na cama. Eu estava preocupada, a tremer. Ele disse-me 'hoje quero descobrir o que tens por baixo da roupa'. Pedi-lhe para me deixar ir embora, queria ir para casa. Mas ele respondeu que podia gritar à vontade pois ali ninguém conseguiria ouvir-me...", prosseguiu."Depois ele empurrou-me para a cama, mas eu levantei-me e gritei-lhe para me deixar em paz, que me deixasse ir embora. Respondeu-me que ia descobrir se eu era lésbica porque eu andava com raparigas e parecia um rapaz... Tentei lutar, mas ele deu-me um soco na cara. Caí de novo na cama, tentei arrastar-me até à porta, mas não consegui abri-la, só abria com a impressão digital dele. Não consegui sair... Ele esmurrou-me novamente na face e na boca, eu sangrava do nariz e dos lábios. Continuou a bater-me e então perdi os sentidos."O pior foi quando recobrou a consciência... "Quando acordei as minhas roupas tinham desaparecido e havia sangue por todo o lado. Eu estava a tremer, não sabia ao certo o que tinha acontecido. A cama estava coberta de sangue, havia sangue a correr do meu nariz, da minha boca, da minha vagina, sangue por todo o lado. Fui à casa de banho, lavei a cara e vesti-me. Quando voltei ao quarto disse-lhe: 'Vou sair assim e vou contar aos jornais o que aconteceu'."Mas Keramuudin Karim não estava disposto a deixar que isso acontecesse. "Ele pegou numa arma, encostou-a à minha cabeça e disse: 'Viste o que te fiz? Posso dar-te um tiro na cabeça e espalhar o teu cérebro por todo o lado. E posso fazer o mesmo à tua família. Se queres que a tua família continue viva cala a boca'." Depois atirou-me dinheiro à cara e ordenou-me que saísse. Abriu a porta e eu fui embora."Incapaz de contar o que tinha sucedido, ela inventou uma lesão. "Não me sentia bem. Descobri por outras jogadoras da equipa que ele tinha espalhado o rumor que eu era lésbica, que me tinha apanhado com outra rapariga e que por isso me tinham dispensado."A decisão de contar ao jornal 'The Guardian' o que aconteceu foi um risco. "Sei que a minha família está em perigo, mas não posso permitir que isto aconteça com outras raparigas. O comportamento dele acaba por ser aceite pelas jogadoras, todas têm medo."A vítima conta que não foi às autoridades contar a sua história porque Keramuudin Karim tem "grande influência no sistema e junto do governo". "Ninguém lhe pode fazer frente porque ele é muito poderoso. As raparigas não contam tudo porque têm medo, podem morrer."Outras jogadoras relataram terem passado por situações semelhantes, no mesmo quarto. E em comum têm o facto de não acreditarem que as autoridades do país possam fazer alguma coisa, em virtude do poder que Keramuudin Karim tem junto do governo.A FIFA está a investigar o caso.