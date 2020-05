Jogadores da seleção de Cabo Verde doam 18,7 mil euros para apoiar 1.481 famílias

Jogadores da seleção de futebol de Cabo Verde doaram 18,7 mil euros para ajudar um total de 1.481 famílias carenciadas a mitigar os efeitos da pandemia do novo coronavírus no país, foi esta quinta-feira anunciado.

A angariação do valor foi feita durante um mês através de uma campanha denominada "Driblando a Pandemia", liderada pelo capitão da seleção de futebol de Cabo Verde, Marco Soares.

Durante esse período, os "Tubarões Azuis", nome pelo que é conhecida a seleção, juntaram 2,065 milhões de escudos (18,7 mil euros), valor que permitiu apoiar 1.481 famílias carenciadas do país.

"A nossa plataforma, em estreita parceria com a Cruz Vermelha de Cabo Verde, transformou este grande valor monetário em 1.481 cestas básicas (com géneros alimentícios e produtos de higiene), distribuídas ao mais necessitados de todos os cantos e recantos deste arquipélago", anunciou a plataforma "Djunta Mon" ('Juntar as Mãos'), que realizou a campanha.

O valor arrecadado foi entregue à Cruz Vermelha, que o distribuiu a 19 conselhos locais dos municípios do país.

"Um obrigado aos nossos bravos 'Tubarões Azuis' que mostraram um exemplo de união e patriotismo fora das quatro linhas", continuou a mesma fonte.

Cabo Verde regista 390 casos acumulados de covid-19, desde 19 de março, distribuídos pelas ilhas de Santiago (331), Boa Vista (56) e São Vicente (03).

Do total, registaram-se quatro óbitos, dois doentes transferidos para os seus países e 155 doentes recuperados, fazendo com que o país tenha neste momento 229 casos ativos.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 355 mil mortos e infetou mais de 5,7 milhões de pessoas em 196 países e territórios.

Mais de 2,2 milhões de doentes foram considerados curados.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.