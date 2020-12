Jogadores do Vélez Sarsfield implicados em denúncia por abusos sexuais numa festa

Uma mulher de 28 anos diz ter sido abusada sexualmente numa festa onde estavam jogadores do Vélez Sarsfield, da Argentina. Juan Martin Lucero, Ricardo Centurión, Thiago Almada e Miguel Brizuela foram os nomes envolvidos na denúncia. A acusação foi formalizada na Esquadra da Mulher de San Isidro, região de Buenos Aires, na madrugada de quinta para sexta-feira, avança o 'Olé'.





O homem identificado como o abusador não é nenhum dos jogadores do clube argentino, mas a mulher relata que os atletas estiveram presentes no local. O atacante Lucero, foi o responsável pelo arrendamento da casa onde terão ocorrido os factos num condomínio da região nobre da cidade argentina.A mulher alega ainda que os seus pertences foram roubados, incluindo um telemóvel. Em comunicado oficial, o Vélez Sarsfield afirma que tanto Brizuela, quanto Lucero, Centurión e Almada vão prestar depoimentos à justiça como testemunhas. Os quatro jogadores vão ficar de fora da partida do Campeonato Argentino entre o Vélez e o Patronato, este sábado.O Vélez Sarsfield foi o primeiro emblema argentino a incluir uma cláusula de rescisão em contratos em casos de denúncias por violência de género que venham a ser comprovados pela justiça.