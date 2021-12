«Jogadores estão aliviados»: ex-internacional turco e a saída de Vítor Pereira do Fenerbahçe

Pereira'nin ayriligi oyunculara nasil yansir?



? Ilker Yagcioglu: "Oyuncular rahatlamislardir. Israrla bu takimin oynamaktan hoslanmadigi sistemi oynatti. Birçok oyuncusundan bu yüzden faydalanamadi. Mesut'un, Irfan'in, Pelkas'in çok daha iyi isler yapacagini düsünüyorum." pic.twitter.com/mcqKhDXDY6 — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) December 20, 2021

A saída de Vítor Pereira do comando técnico do Fenerbahçe é um dos temas da ordem do dia na imprensa desportiva turca, que esta segunda-feira ouviu a opinião de Ilker Yagcioglu, antigo jogador do histórico emblema de Istambul entre 1992 e 1999.De acordo com as declarações feitas pelo ex-internacional pela Turquia à 'BeIN Sports', os jogadores do Fenerbahçe estão "aliviados" pela saída do técnico português, assumindo que o sistema tático utilizado por Vítor Pereira não beneficiava as características do plantel."Os jogadores estão aliviados. Ele persistentemente jogou o sistema-tático que esta equipa não gostava de jogar. Ele não retirava o melhor de muitos dos seus jogadores por causa disso mesmo. Acho que Mesut Özil, Irfan e Pelkas farão coisas muito melhores a partir de agora", atirou.