«Jogadores estão em luta mental contra si próprios»: Alemanha no fundo após nova humilhação

A goleada caseira sofrida pela Alemanha diante do Japão (1-4), no sábado à noite, acionou os alarmes. Em Wolfsburgo, os germânicos foram claramente ultrapassados por Morita e companhia num encontro de cariz particular e continuam numa espécie de via-sacra: desde que Hansi Flick assumiu o cargo, venceram apenas 12 em 25 jogos e perderam os últimos três. No entanto, os jogadores não colocam a culpa no selecionador e preferem falar num problema mais amplo."Esta [derrota] é muito difícil de engolir. A única coisa boa foi mesmo o golo, mas há que admitir que o Japão esteve melhor do que nós, a defender e a atacar. Dá para perceber que muitos dos nossos jogadores estão numa luta mental contra eles próprios. Não há confiança, as decisões não são tomadas no momento certo e, obviamente, este tipo de jogos e resultados não ajudam em nada. Sentimos que todos estão a lutar contra si próprios e isso torna difícil criar espírito de equipa e um ambiente certo. Há uma enorme falta de confiança", afirmou Ilkay Gündogan, o capitão de equipa.Também Joshua Kimmich alinhou pelo mesmo discurso: "A conclusão é de que se tratou de uma derrota merecia. Na verdade, não fazemos um bom jogo desde o Mundial. Isto obriga-nos a refletir e há que questionar o nosso valor."