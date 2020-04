Jogadores nigerianos organizaram jogos de futebol em plena quarentena e acabaram na prisão

A polícia nigeriana prendeu 30 jogadores, na provínica de Kano, por organizarem jogos de futebol que atraíam pequenas multidões aos locais onde eram disputados.





De acordo com a agência NAN, os suspeitos lucravam com a realização destas partidas numa altura em a Nigéria está a cumprir um período de quarentena iniciado no passado dia 16 de abril.Os futebolistas serão agora acusados de violarem este período de confinamento, e facilitarem a propagação da Covid-19 neste país onde já foram confirmados mais de 70 casos.