Jogar futebol com máscara: médio uruguaio explica tudo o que se sente

Numa altura em que praticamente todo o desporto mundial parou por causa do coronavírus, a Nicarágua é um dos poucos países que segue em contraciclo, com o seu campeonato a ser disputado como se estivesse tudo normal. A situação não foi recebida de forma pacífica, já que alguns clubes protestaram a decisão de continuar a jogar, como o caso dos jogadores do Cacique Diriangén, que numa recente partida saltaram para o relvado com máscara e luvas, com alguns deles até a disputarem a partida com aqueles adereços. Mas, então, como é disputar um jogo de futebol com a boca tapada?





Titular nessa partida, o uruguaio Bernardo Laureiro explicou o que se sente e assumiu que apenas aguentou 15 minutos a jogar dessa forma. "Por estarmos a respirar de forma mais ofegante, por estarmos sempre a mexer-nos, sentes que não o consegues fazer da melhor forma. Além disso, o ar fica mais quente. Só estás mais ou menos bem quando inalas, porque quando exalas o ar fica ali, ficando com a sensação de que estás sempre com ar quente na boca. É incómodo para falar, para comunicar com os teus colegas. Sentes mais quando mudas de ritmo, pois necessitas de uma mudança de ar para recuperar. É muito incómodo. Ao fim de 10 a 15 minutos já não aguentava mais. O ar quente próximo da minha boca e quando queria respirar normalmente não o consegui. Quando a tirei fora foi um alívio", explicou o jogador, que nesse encontro, diante do Deportivo Ocotal, marcou dois golos.Nessa mesma partida, recorda, os jogadores estavam bastante nervosos. "Fomos diretamente de casa para jogar, o ambiente era tenso e estranho. Quase não tivemos contacto uns com os outros. Quando marquei ainda nos abraçámos, mas senti-me muito estranho", assumiu o jogador do atual segundo colocado do torneio Clausura da Nicarágua.