Jogo da Champions que Mourinho não esquece: «Foi a única vez que chorei depois de uma derrota»

Faz este sábado 8 anos que José Mourinho conquistou o campeonato espanhol ao serviço do Real Madrid, um campeonato de recordes, desde o número pontos (100), golos marcador (121) e vitórias em casa (16), entre outros. Chegava ao fim uma hegemonia de três anos do Barcelona; Mourinho levou a melhor sobre Pep Guardiola e Cristiano Ronaldo sobre Lionel Messi. Numa entrevista ao jornal 'Marca' o agora técnico do Tottenham recorda alguns dos principais momentos dessa época.





Foi o ponto mais alto da sua carreira? Mourinho tem dificuldade em dizer que sim. "É difícil dizer isso, mas foi um momento muito importante porque aconteceu num período especial de domínio do Barcelona. Acabar com esse domínio, ainda para mais com um recorde de pontos e golos, tornou esse feito ainda mais interessante e mais importante. Não foi só ganharmos a liga, foi ganhá-la de uma forma que fez história."Mas na Liga dos Campeões as coisas não correram tão bem. Os merengues caíram aos pés do Bayern Munique nas meias-finais... nos penáltis. "Naquela época o Real Madrid era a melhor equipa de Espanha e da Europa. Por isso foi tão difícil para nós esse afastamento da Champions. Foi a única vez que chorei depois de uma derrota. O Karanka e eu estivemos parados em frente à minha casa dentro do carro a chorar. Foi muito duro."A equipa era de sonho. "Fomos capazes de encontrar uma maneira de jogar em que éramos os melhores. Construímos uma identidade de jogo muito adaptada às condições e à qualidade dos jogadores. Claro que o talento de todos aqueles grandes futebolistas e o entendimento deles em cada jogo também foi importante. Todos estavam unidos e ligados pela grande ambição de serem campeões."Que jogador marcaria o estilo da equipa? Seria Cristiano Ronaldo? "Não gosto de individualizar ninguém, seja o Cristiano Ronaldo ou qualquer outro. Todos eram importantes porque cada um deles tinha um papel claro a desempenhar na equipa. Todos queriam ganhar jogos, títulos e sabiam que eram importantes porque viam que contribuíam para esse objetivo. Lembro-me, por exemplo, do Callejón e do Granero, que não eram titulares mas que eram jogadores importante para nós. A verdade é que aquela equipa merecia ganhar a Liga e a Champions."