Jogo de futebol na ilha cabo-verdiana do Sal acaba com 15 detidos

Quinze pessoas foram detidas na sequência de incidentes após um jogo de futebol no Sal, em Cabo Verde, seguidos de agressões contra agentes policiais, tendo nove dos detidos ficado em prisão preventiva, informou esta sexta-feira a polícia.Em comunicado, a Polícia Nacional (PN) de Cabo Verde anunciou que na quarta-feira, depois de um jogo de futebol no polivalente na cidade de Santa Maria, ilha do Sal, foram "detidos, em flagrante delito, dois indivíduos por ofensa à integridade física do árbitro do jogo e por desobediência, resistência e injúria aos agentes de autoridade"."De seguida, alguns populares dirigiram-se à esquadra, obstruindo as estradas e arremessando pedras e garrafas contra os agentes de serviço, o edifício da esquadra policial, os meios autos da Polícia Nacional e do Serviço de Proteção Civil aí estacionados, tendo causado avultados danos nos mesmos", prossegue o comunicado.Segundo a PN de Cabo Verde, foram então identificadas e detidas 15 pessoas para serem apresentadas ao Ministério Público, o que aconteceu hoje.Dos 15 detidos, nove ficaram em prisão preventiva e a seis foi aplicado o termo de identidade e residência.