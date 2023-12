Jogo de Lendas com Ronaldinho cancelado pela segunda vez: adeptos indignados

Para 16 de dezembro estava marcado um jogo de lendas na Colômbia entre antigos jogadores da seleção colombiana e estrelas internacionais como Ronaldinho, Adriano, Rivaldo, Juanm Sebastián Verón e Sneidjer. No entanto, a poucas horas do início, a organização emitiu um comunicado nas redes sociais a dar conta do cancelamento do evento por decisão das autoridades locais. Mas não foi a primeira vez que aconteceu... Em julho, o encontro já tinha sido adiado com a promessa que se realizaria noutra altura.Os adeptos ficaram naturalmente insatisfeitos com a medida até porque Ronaldinho já estava na Colômbia e tinha dado entrevistas a promover o jogo. Na caixa de comentários do Instagram da organização 'choveram' duras críticas ao ponto de terem sido bloqueados."Informamos as pessoas que adquiriram bilhetes para o evento ‘Jogo das Lendas’, que se realizaria no sábado, 16 de dezembro, no estádio Atanasio Girardot, na cidade de Medellín, que, por decisão das autoridades locais, o jogo não foi autorizado a realizar-se. Apesar de o organizador já ter toda a logística montada, de os jogadores estarem prontos e de uma das principais lendas, Ronaldinho, ter chegado à cidade na noite de 15 de dezembro, o evento foi adiado porque as autoridades não encontraram as garantias necessárias para a utilização do estádio".