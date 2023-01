Pelo menos dois jogos de futebol profissional foram adiados no México, em face da recente onda de violência que culminou na detenção de Ovidio Guzmán-López, filho do famoso El Chapo, esta quinta-feira. O mais recente jogo a ser adiado foi o duelo entre Mazatlán e León, da ronda inaugural do primeiro escalão do futebol do país - marcado inicialmente para sexta-feira -, isto depois de também o Dorados-Correcaminos, da Liga de Expansión, ter sido suspenso.O dia tem sido bastante tenso na zona de Sinaloa, em especial na cidade de Culiacán - onde a operação de captura de Ovidio Guzmán-López foi levada a cabo -, havendo até relatos de que um avião da Aeromexico foi alvo de vários tiros no momento em que descolava no aeroporto local rumo à Cidade do México. Ninguém ficou ferido, mas o aeroporto acabou por ser encerrado, havendo também ordens para que atividades escolares e serviços administrativos sejam fechados.