Jogo do Rangers adiado em vésperas do confronto com o Sp. Braga

Era suposto do Rangers, adversário do Sp. Braga na próxima quinta-feira, nos 16 avos-de-final da Liga Europa, jogar por esta hora diante do Livingston, em partida referente à liga da Escócia. Porém, o jogo foi adiado para este domingo.





Em causa estão os efeitos do mau tempo, concretamente da tempestade Dennis. Uma vistoria ao relvado do Estádio Ibrox, realizada há algumas horas, determinou o adiamento, pois os responsáveis entenderam que o piso não estava em condições para a prática da modalidade.O Livingston ainda tentou que o encontro fosse adiado para esta segunda-feira à noite, mas a decisão da Liga Profissional da Escócia estava tomada e o jogo vai realizar-se este domingo, às 15 horas. O encontro entre o Motherwell e o St. Mirren também foi adiado pelas mesmas razões.Refira-se que o encontro entre o Rangers e o Sp. Braga está agendado para as 20 horas da próxima quinta-feira, em Glasgow.