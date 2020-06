Jogo entre Dínamo Moscovo e Krasnodar adiado devido a casos positivos de Covid-19

O jogo da liga russa entre o Dínamo Moscovo e o Krasnodar, onde alinha o português Manuel Fernandes, agendado para hoje foi adiado depois de três jogadores terem testado positivo para o novo coronavírus, anunciou a federação.

Em comunicado, a federação russa de futebol indica que o encontro, da 23.ª jornada da liga, "foi adiado para 19 de julho", e assegura que a decisão foi aceite pelos dois clubeas.

O Dínamo Moscovo indica, também em comunicado, o nome dos seus três jogadores que acusaram positivo: o avançado Clinton Njie, e os médios Charles Kaboré e Sebastian Szymanski.

O clube moscovita, atual sétimo classificado da liga, agradece ao presidente do Krasnodar, terceiro da tabela, a disponibilidade demonstrada para adiar o encontro.

Na sexta-feira, o Rostov, cuja equipa principal se encontra em quarentena devido a testes positivos, apresentou-se no jogo com o Sotchi, que se recusou a adiar o encontro, com uma equipa de jovens, e foi derrotado por 10-1.