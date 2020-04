Jogo particular de amadores na Suécia lança a loucura nas casas de apostas

A pandemia do novo coronavírus colocou um travão praticamente geral no futebol mundial mas ainda há países onde a bola pode rolar, o que tem chamado a atenção das casas de apostas desportivas, desesperadas pela falta de eventos desportivos.





Na Suécia, país onde não foi instituída a quarentena, dois clubes amadores de futebol foram obrigados a cancelar um particular para o realizar de forma secreta, devido a receios de match-fixing, tal a 'chuva' de odds oferecidas pelas mais variadas casas de apostas do Mundo. Mais de 150 colocaram o jogo particular em destaque nos respetivos sites, segundo foi noticiado pelo jornal sueco 'Sportbladet'.O jogo entre o Eskilstuna FC e o Naeshulta Goif, a ser disputado na passada 2ª feira, teve de ser cancelado em função do interesse tanto de jogadores como de casas de apostas e as respetivas tentativas de controlar o resultado. "As pessoas ligavam de vários países para influenciar o resultado. Nunca vi nada igual. Mas é como tudo nesta fase do novo coronavírus, acontecem as situações mais inesperadas", relatou o avançado do Naeshulta, Emil Schalin-Eriksson.Em função do entusiasmo gerado pelo encontro particular, os responsáveis da equipa do Naeshulta contactaram o Svenska Spel, agência governamental sueca que detém o monopólio das apostas desportivas. "Quando falamos de 100 e 200 casas de apostas, mesmo com apostas baixas, todas somadas dá uma soma gigantesca de dinheiro. Mesmo gigantesca...", afirmou Dan Korkonen, responsável pela agência governamental.A partida foi mesmo cancelada e o jogo particular acabou por se realizar no passado sábado. Para prevenir os apostadores de terem qualquer informação, os jogadores foram notificados num grupo privado do Facebook e nenhuma informação foi postada online, à exceção do resultado: o Eskilstuna venceu fora por 6-3.