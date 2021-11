Jogos de futebol na Holanda vão ser à porta fechada nas próximas semanas

O agravamento da pandemia da Covid-19 na Holanda vai voltar a obrigar à realização de jogos de futebol à porta fechada, avança esta sexta-feira a Reuters. O país registou, ontem, o maior número de casos até hoje, 16 mil.A mesma fonte avança que "as pessoas vão ser incentivadas a trabalhar de casa o máximo possível, e não vão ser permitidos espectadores em qualquer evento desportivo nas próximas semanas, incluindo jogos de futebol do escalão mais elevado. Escolas, teatros e cinemas vão continuar abertos ao público".Recorde-se que o Sporting visita o Ajax no próximo dia 7 de dezembro, altura em que, segundo as previsões, a situação já deve estar normalizada.