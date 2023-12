Jogos entre Anderlecht e Standard Liége sem adeptos até ao final da época 2024/25

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os jogos entre o Anderlecht e o Standard Liège decorrerão sem adeptos visitantes até ao final da temporada 2024/25, após numerosos incidentes nos últimos meses, anunciaram esta segunda-feira os dois clubes do campeonato belga de futebol.

"Nos últimos seis anos, o clássico foi interrompido quatro vezes e por duas não chegou a ser reiniciado", explicaram os dois clubes, regularmente sujeitos a sanções da Federação Belga de Futebol (RBFA).

Na última quinta-feira, a partida dos oitavos de final da Taça entre os dois clubes foi interrompida por muito tempo, por desacatos provocados pelos adeptos de ambos, acusados de danos, arremesso de assentos e uso de artefactos pirotécnicos.

"O que deveria ter sido um dos grandes momentos do futebol belga revelou-se muitas vezes uma desilusão para os amantes deste desporto nos últimos anos", lamentaram os dois clubes, conscientes do que a penalização representa para os "adeptos que têm um comportamento exemplar".

As direções do Anderlecht e do Standard Liége quiseram passar uma mensagem de firmeza e de combate à violência: "Apesar das elaboradas medidas de segurança, o clássico terminou em confrontos violentos e danos materiais significativos. A violência não tem lugar dentro e à volta de um estádio de futebol".

Entretanto, a Federação Belga poderá sancionar os dois clubes, que arriscam jogos à porta fechada, na sequência dos incidentes ocorridos no jogo dos oitavos de final da Taça.