Jogos suspensos no Uruguai após morte de jogador do Villa Teresa

Os jogos do campeonato uruguaio deste fim de semana foram suspensos devido à morte de Williams Martínez, jogador de 38 anos do Villa Teresa, um clube da segunda divisão. A decisão da suspensão foi tomada depois da Associação de Futebolistas Uruguaia (MUFP) ter feito um pedido de interrupção de todas as atividades por conta da trágica morte do jogador, que segundo a imprensa local terá cometido suicídio. Após esta suspensão, a Associação Uruguaia de Futebol (AUF) ainda não anunciou quando será retomada a Primeira Divisão do Uruguai.





Internacional uruguaio por uma ocasião, Williams Martínez começou a sua carreira no Defensor Sporting e contou com uma curta passagem pela Europa, para representar sem sucesso o WBA, o Valenciennes e o Reims. Voltaria à América do Sul em 2009, cumprindo os anos seguintes a jogar em equipas do seu país, mas também no Paraguai e Uruguai.Esta é a segunda tragédia a afetar o futebol uruguaio este ano, depois de em fevereiro ter sido abalado pela morte de Santiago Morro Garcia, um ex-colega de equipa e amigo próximo.