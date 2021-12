John Textor prepara aquisição de mais um clube

Depois de ter adquirido parte do Crystal Palace e de ter tentado sem sucesso entrar no capital da SAD do Benfica, o milionário norte-americano John Textor prepara-se para fazer mais um investimento no mundo do futebol. De acordo com o portal 'The Athletic, Textor estará em negociações para a aquisição dos belgas do RWD Molenbeek, uma equipa da segunda divisão daquele país.Não é revelado nenhum detalhe sobre este interesse ou sobre os valores envolvidos, sendo apenas referido que este clube, apesar de estar no segundo escalão, é conhecido pela sua capacidade por revelar jovens talentos, sendo os casos de Adnan Januzaj e Michy Batshuayi os mais sonantes.Caso se confirme a aquisição ou entrada no capital do RWD Molenbeek, Textor irá fortalecer a ligação que existe entre os clubes ingleses e belga. Por exemplo, David Blitzer, um dos acionistas do Crystal Palace, detém o Waasland-Beveren, ao passo que Tony Bloom, presidente do Brighton, detém uma participação no Royal Union Saint-Gilloise, curiosamente o grande rival do Molenbeek. Há também uma forte relação de parcerias entre clubes dos dois países, que tem permitido essencialmente aos britânicos dar rodagem aos seus jovens promissores.