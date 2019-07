John Van't Schip é o novo selecionador da Grécia

O holandês John Van't Schip vai ser o selecionador grego nos próximos dois anos e meio, substituindo o helénico Angelos Anatasiadis, anunciou esta quarta-feira a federação daquele país.O antigo jogador de Ajax e Génova, de 55 anos, sucede a Anatasiadis, demitido em 15 de julho deste ano, depois de ter estado apenas oito meses do comando dos gregos, tendo conseguido apenas dois triunfos.John Van't Schip vai tentar colocar a Grécia em lugares que deem acesso ao Campeonato da Europa de 2020, sendo que, na fase de qualificação, ocupa a quarta posição do grupo J, com quatro pontos e a oito da líder Itália, face à vitória com o Liechtenstein (2-0), ao empate diante da Bósnia (2-2) e as derrotas frente a Itália (0-3) e Arménia (2-3). A estreia será com a Finlândia, em 05 de julho, a contar para a quinta jornada.O internacional holandês em 41 ocasiões vai orientar pela primeira vez uma seleção, depois das experiências como técnico principal em clubes como o Chivas, do México, o Melbourne City, da Austrália, e Twente e Zwolle, da Holanda.