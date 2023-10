E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

John Van't Schip é o novo treinador do Ajax até o final da época, anunciou esta segunda-feira o último classificado da Liga holandesa. O técnico, de 59 anos, assumirá depois o cargo de diretor técnico do clube.O antigo médio holandês está assim de regresso ao clube que representou entre 1981 e 1992, num total de 273 jogos. Van't Schip venceu vários troféus ao serviço do Ajax, incluindo quatro títulos de campeão da Holanda. Além disso, também foi selecionador da Grécia entre 2019 e 2021.Michael Valkanis e Hedwiges Maduro, que assumiu o cargo de treinador interino depois da, serão os adjuntos.