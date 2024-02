Jordânia faz história na Taça da Ásia

A Jordânia continua a surpreender tudo e todos e está pela primeira vez na final da Taça da Ásia, depois ter deixado pelo caminho a poderosa Coreia do Sul com uma vitória por 2-0. Um percurso inesperado de uma equipa que passou a fase de grupos no 3.º lugar e é, agora, a primeira a marcar lugar na final. Em relação ao jogo, a vitória da seleção jordana consumou-se somente na segunda parte, com o avançado Al Naimat a abrir o marcador aos 53', que seria posteriormente ampliado aos 66' através do médio Mousa Al-Tamari, que alinha nos franceses do Montpellier. A Coreia do Sul, apesar de contar no ataque com dois avançados consagrados na Premier League (Son Heung-Min, do Tottenham, e Hwang Hee-Chan, do Wolverhampton), não conseguiu fazer nenhum remate enquadrado com a baliza adversária.

Os jordanos ficam agora à espera de conhecer o adversário da grande final, que sairá do embate entre o Irão, de Medhi Taremi, e o anfitrião Qatar.





: Pedro Silva