Jorge Aguiar: «A minha paixão é plantar a semente do futebol»

A carreira de José Mourinho continua a ser o melhor cartão de visita para atestar a qualidade do treinador português, mas o agora mediático responsável técnico da Roma está longe de ser o pioneiro de uma diáspora que voltou a espalhar o nome do nosso país por todo o globo ao longo das últimas décadas.





É certo que a vertente do futebol profissional continua a ser a principal montra dos atributos dos treinadores portugueses no estrangeiro, mas o êxodo desta classe é muito mais amplo, já que são inúmeros os exemplos de portugueses contratados para trabalhar nas camadas de formação de clubes ou federações em todos os continentes.É neste contexto pedagógico e distante dos holofotes mais mediáticos que se encontra Jorge Aguiar, bracarense de 47 anos que vive na Noruega há seis anos e é o head coach para toda a Escandinávia do método Coerver, que é um reconhecido programa de trabalho de origem holandesa específico para o desenvolvimento de jovens jogadores e que está implementado em 47 países, incluindo Portugal, onde a formação do Benfica apresenta-se como a principal referência.Jorge Aguiar - É um percurso idêntico a muitos. Os meus pais foram imigrantes em França e comecei a jogar por lá e quando a família regressou a Portugal fui para os juniores e, posteriormente, para a equipa B do Sp. Braga, que na altura era o Arsenal de Braga, onde militavam, entre outros o central Artur Jorge e o extremo Augusto Gama".JA – Esse sonho gorou-se cedo porque percebi que não tinha os atributos necessários para abraçar uma carreia profissional como jogador, mas a paixão pelo jogo estava cá dentro e dediquei-me aos estudos com esse intuito. Licenciei- me educação física e seguiu-se uma década como treinador na formação do Sp. Braga, onde paralelamente, desde 2011, passei a colaborar com o projecto Coerver Coaching Portugal.JA – Houve uma mudança de ciclo na estrutura do Sp. Braga. Na altura já era director Coerver para a região de Braga e do Porto, bem como tinha sido convidado, por dois anos consecutivos, para trabalhar em campos de verão na Suécia, até que surgiu um convite do projecto Escandinávia. Nesse mesmo ano também fui convidado para trabalhar na formação do FC Porto, mas tive de recusar porque já tinha dado a minha palavra. Toda a gente me disse que era maluco ao trocar o FC Porto pela Noruega, mas não me arrependo, tanto que estou cá há seis anos e sou o head coach Coerver para a Escandinávia.JA – São contextos distintos e com objectivos distintos. Em Portugal há muito o foco na competição e muita gente a treinar com a devida certificação. Bem ou mal a qualidade da formação é superior. Por outro lado, na Escandinávia o grande propósito do futebol não é competir, mas aproveitar a vertente colectiva do jogo para proporcionar aos jovens uma experiência de convívio e integração social, além de que nestes países nórdicos há uma grande lacuna na qualidade porque maior parte da formação é totalmente amadora. São os pais dos jogadores que voluntariam-se para treinar e é muito frequente ver um pai ainda com as botas de neve a liderar a equipa, pelo que o meu papel também tem como base a formação de treinadores.JA – O método Coerver aplica-se a qualquer clube que o pretenda adotar, bem como a todos os jovens desde os seis anos e vai até aos sub-19, que é a idade de pré-especialização. A nossa função é desenhar programas complementares à formação. Por exemplo, muitos miúdos dos mais variados escalões das selecções da Noruega procuram a excelência através deste treino complementar, que eles apelidam de 'self training', como sucedeu com o Erling Haaland, do Borussia Dortmund, e o Martin Ødegaard, do Real Madrid, e outros que ainda vão aparecer.JA - Há clubes que utilizam esta metodologia de treino e o Benfica, por exemplo, tem um acordo direto com o conceito de Coerver para aplicar na sua formação.JA - É uma realidade distinta, mas a qualidade de vida é muito boa e, apesar de todas as diferenças, considero-me um privilegiado pela oportunidade e condições de trabalho. É uma sociedade muito mais reservada e precisamos de saber viver com essa distância, mas a integração é fácil. Já a língua foi um processo mais complicado. Felizmente o inglês é universal aqui. O resto fui aprendendo nos treinos, com os miúdos e hoje já sou capaz de dar um treino só em norueguês.JA – Não. O frio é uma questão de adaptação e de ter o equipamento certo. A federação norueguesa permite que se treine até 13 graus negativos e a maior parte das vezes os trabalhos realizam-se num pavilhão para futebol de onze, pelo que as condições climatéricas não são um obstáculo. A maior dificuldade é lidar com o sistema, porque aqui há muito talento e os miúdos não só têm muita vontade de treinar, como praticam mais desporto do que em Portugal, mas noto que os jovens com mais aptidão não têm o mesmo curso que, por exemplo, teriam em Portugal.JA – Faz parte da democratização e responsabilidade social desta sociedade. Ao contrário do que vemos em Portugal, na Noruega não é suposto ninguém superiorizar-se a ninguém, mas sim proporcionar o máximo de condições para todos terem oportunidades e desempenhos iguais e, por vezes, isso suscita alguma frustração, já que a competição, como está desenhada, não é atractiva. É um contexto de participação e integração. É celebrar a festa do futebol e reconheço que sinto saudade da adrenalina da competição.JA - Sinto-me aliciado e ao mesmo tempo não. No futebol nunca sabemos muito bem qual será o próximo passo. Estou preparado para qualquer desafio e a médio prazo espero regressar a Portugal e poder criar um projecto diferenciado. Atingi um nível de conhecimento que me permite lidar com todos os contextos, independentemente da equipa ou horizonte desportivo. Fiz um mestrado de futebol profissional no Barcelona, estou a fazer outro de periodização tática em Portugal, na escola do Vítor Frade, acumulei 25 anos de experiência de treino e acho que tenho bagagem para preparar qualquer jovem atleta para os próximos 10 anos de carreira. A maior parte dos treinadores quer chegar ao nível de Champions League, mas eu quero ser o melhor especialista a desenvolver jovens. O melhor a perceber o processo, como a criança evolui física e emocionalmente e todo o trabalho técnico e tático inerente. A minha paixão é plantar a semente do futebol e ver os frutos crescer.