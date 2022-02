Jorge Costa anunciado como novo treinador do Sfaxien

Jorge Costa foi esta quinta-feira oficializado como o novo treinador dos tunisinos do Sfaxien. O técnico português, de 50 anos, estava livre após ter deixado o Farense em agosto último e assinou até final da época com outra de opção.Trata-se de um regresso de Jorge Costa ao Sfaxien, clube que já havia orientado em 2016/17, mas acabou por deixar o cargo apenas quatro jogos depois.Recorde-se que Sfaxien ocupa atualmente o 2.º lugar do Grupo A da fase regular do campeonato tunisino, com 13 pontos, a três do líder Espérance de Tunis.