Jorge Costa estreia-se com vitória na Superliga indiana

O Mumbai City, treinado pelo português Jorge Costa, estreou-se esta quinta-feira da melhor forma na Superliga indiana, ao vencer por 1-0 na visita ao Kerala Blasters, com um golo à entrada para os últimos 10 minutos.





A formação de Bombaim, que na última época atingiu as meias-finais da prova, conseguiu o triunfo graças a um tento do avançado tunisino Amine Chermiti, aos 82 minutos, num encontro no qual o internacional português Paulo Machado foi titular.O médio luso acabou por sair ainda antes do intervalo, sendo rendido pelo senegalês Moudou Sougou, antigo jogador de União de Leiria, Vitória de Setúbal, Académica e Moreirense.Jorge Costa, antigo futebolista internacional português, assumiu o comando do Mumbai em agosto de 2018, sendo que este ano renovou contrato com o emblema indiano até maio de 2020.