Jorge Fernandes fica no Kasimpasa

Ricardo Quaresma pode estar de saída do Kasimpasa - o Santos de Jesualdo Ferreira já mostrou interesse no extremo - mas quem está de pedra e cal no clube é Jorge Fernandes. O central, emprestado pelo FC Porto, não faz parte da lista de dispensas elaborada pelo presidente Turgay Ciner, ao contrário da notícia veiculada esta terça-feira pelo jornal 'Fanatik'.





A confirmação chega pela voz do próprio agente do jogador português. "O Jorge está feliz no Kasimpasa e completamente focado em ajudar a equipa a alcançar os seus objetivos. Não é verdade que esteja dispensado. Neste momento, o Jorge está em Antalya no estágio da equipa e tudo fará para que esta segunda metade da época seja positiva, quer em termos individuais quer coletivos" afirmou Hélio Martins, CEO da 'SoccerSoul'.