Jorge Jesus: «Quero terminar o contrato com o Al-Hilal e sair daqui campeão»

Jorge Jesus garante em entrevista à Sport TV que tem intenção de cumprir o contrato que o liga ao Al-Hilal."Quero acabar o meu contrato até maio, sair daqui campeão. Eles pedem muito para o Al Hilal ganhar a Champions, só que ela só acaba em outubro do próximo ano. Só se eu ficasse mais um ano é que poderia estar nas meias-finais", diz o treinador, reconhecendo que é admirado mas que no futebol tudo muda de um dia para o outro na visão dos adeptos."Tenho contrato de um ano mais um de opção. Se me vai mudar o sentido no futuro, acho que não, pois não me iludo. É assim porque estou a ganhar. As pessoas enquanto eu ganhar adoram-me mas quando não for assim é quase como em Portugal. Em Portugal chega-se a extremos. O meu pensamento está todos os dias em Portugal.""Tenho grandes jogadores, como tinha no Benfica e Sporting. Em termos de adeptos, os estádios têm sempre 40, 50 mil adeptos, em casa está sempre lotado. Não noto diferença nenhuma mas como não sei o que se fala na comunicação social. Sei que isto tem expansão muito grande mas não sei o que dizem. É a única diferença que noto. Às vezes nem sei os dias da semana. Mas de resto não vejo a diferença. Jogo com o Al Nassr e é o mesmo que um Benfica-FC Porto. A única diferença é que não estou em Portugal.""Fui habituado a isso, treinei as maiores equipas de Lisboa. Lisboa tem muitos jornais e televisões. Tive de aprender a lidar com a comunicação, tive aulas de comunicação no Benfica, com profissionais a ensinarem-me como comunicar e olhar. Não sinto o feedback. Estou habiuuado a essa pressão e até sinto falta dela.""Quem está no Benfica está no centro do furacão. Cheguei quando o Benfica pouco ganhava. Depois fui para o Sporting que não ganhava há 17 anos. Fui com a intenção de tentar fazer a recuperação. Depois todos sabem o que aconteceu e saí. Estive no Sporting também no centro do furacão, a nivel desportivo e também no caso de Alcochete."