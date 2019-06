Jorge Jesus à partida para o Brasil: «Agora é falar menos e trabalhar mais»

Todos à Flamengo: Almoço de despedida de Jorge Jesus com equipamento especial



Jorge Jesus viajou este domingo para o Brasil, onde vai assumir o comando técnico do Flamengo. À partida para o rio de Janeiro, o treinador português não quis falar sobre que jogadores quer ver reforçar o plantel que terá às suas ordens, afirmando estar totalmente preparado para a aventura brasileira.Esta viagem é de vez. É para começar a trabalhar no dia 20. Vou para um dos melhores clubes do Mundo e agora é falar menos e trabalhar mais.Confirmou-se o que eu pensava. A história do clube e aquilo que representa no Brasil é fora daquilo que alguma vez treinei.Não fiz exigências nenhumas a nível de infraestruturas.O Flamengo é um clube que qualquer jogador quer jogar. Não há nenhum jogador no Mundo que não queira jogar no Flamengo. Em função do que possa acontecer vamos à procura das melhores soluções para o Flamengo.Não falo de jogadores.Não sei. Não tenho redes sociais e não sei o feedback. O meu feedback é o facto de o clube me querer contratar com muito carinho. Quando soube desta oportunidade tinha grandes equipas interessas mas não hesitei em escolher o Flamengo. Vou super motivado.