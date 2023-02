Jorge Jesus apoia em campanha solidária: «É muito importante ajudarmos o máximo que conseguirmos»

Jorge Jesus esteve esta sexta-feira presente numa campanha de doação de sangue promovida pelo Fenerbahçe, que teve início na quinta-feira e decorrerá até sábado, nas instalações do clube, com o intuito de ajudar os sobreviventes do sismo que abalou a Turquia. Em declarações aos canais oficiais do clube, Jorge Jesus salientou a importância de todo e qualquer tipo de ajuda aos mais necessitados neste momento difícil.

"É muito importante ajudarmos o máximo que conseguirmos. Eu penso que as pessoas deveriam ajudar o máximo possível. Campanhas solidárias como esta são muito importantes para as pessoas que estão a sofrer neste momento. Muitas pessoas estão a sofrer neste momento. Gestos como este permitem-nos pelo menos chegar a alguém e ajudar ou outros. É por isso que eu penso que este tipo de ajuda é importante", disse.

Jorge Jesus não esqueceu ainda o caso do menino Mehmet Akif Agac, que ontem [quinta-feira] visitou as instalações do clube. "Tanto quanto sei, ele perdeu a família durante o sismo. Ficaríamos muito contentes se conseguirmos colocar-lhe um sorriso que seja no rosto. Ele teve a oportunidade de visitar as nossas instalações, o clube que ama. Estamos orgulhosos por conseguirmos fazê-lo feliz nem que seja um pouco porque precisamos de chegar aos corações das pessoas que estão a sofrer neste momento", terminou.