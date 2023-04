Jorge Jesus coloca pressão antes do Besiktas-Galatasaray: «Espero que haja uma boa arbitragem»

O Fenerbahçe de Jorge Jesus encurtou este sábado, ainda que de forma provisória, a distância pontual para o líder e rival Galatasaray para apenas três pontos após o triunfo (3-1) sobre o Sivasspor.

Em declarações no final da partida, o experiente treinador português comentou o embate entre Besiktas e Galatasaray, que poderá ser importante para as contas do título na Turquia, assumindo que espera uma arbitragem "que tenha a capacidade de elevar o nível do jogo".

"O que nós temos que fazer é continuarmos focados no nosso trabalho. Não devemos pensar nos nossos adversários. Foi isso que fizemos hoje. Jogámos o nosso jogo e ganhámos. Uma vez que estamos atrás do Galatasaray, temos de ganhar todos os nossos jogos. Depois veremos o que vai acontecer no jogo de amanhã. Espero que amanhã haja uma boa arbitragem, uma arbitragem capaz de elevar a qualidade do jogo. Isso é o que interessa para mim", vincou.