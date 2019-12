Jorge Jesus de visita à redação de Record

Jorge Jesus esteve este sábado a visitar a redação de Record. O treinador português, de 65 anos, que conquistou o Brasileirão e a Taça Libertadores ao comando do Flamengo e foi finalista vencido no Mundial de Clubes (derrota frente ao Liverpool), vai ser condecorado, na segunda-feira, com a Ordem do Infante Dom Henrique pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.





