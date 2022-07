Jorge Jesus: «Dínamo Kiev tem grandes jogadores, vamos ter um jogo muito difícil»

O Fenerbahçe vai jogar quarta-feira a segunda mão da segunda pré-eliminatória da Liga dos Campeões frente ao Dínamo Kiev (0-0 na 1.ª mão) e Jorge Jesus mostra confiança apesar de reconhecer o valor do adversário."Hoje vocês têm mais certezas daquilo que é a equipa do Dínamo de Kiev, como eu, apesar de eu já a conhecer muito bem. O primeiro jogo confirmou exatamente a qualidade com quem estávamos a jogar. Penso que surpreendemos o Dínamo de Kiev pela nossa boa organização defensiva, espero que amanhã mantenhamos essa qualidade defensiva porque é um adversário muito forte no contra-ataque, com jogadores ‘top’, a grande maioria da seleção da Ucrânia. Vamos ter um jogo muito difícil e espero que os nossos jogadores estejam inspirados para podermos passar à próxima eliminatória", disse.Jesus foi questionado se sente a equipa devidamente preparada a nível mental, uma vez que este tipo de jogos fazem parte do ADN do Fenerbahçe, e quando confrontado com o facto de a equipa perder o equilíbrio quando sofre um golo muito cedo, respondeu:"Espero bem que sim. Nestas 5/6 semanas temos estado a melhorar várias vertentes. Essa questão que me está a colocar é em relação ao ano passado. Este ano é que eu sou treinador do Fenerbahçe. O sorteio ditou que o Fenerbahçe jogasse com uma equipa que está habitualmente na fase de grupos da Champions. Não estamos a jogar com uma equipa qualquer. Amanhã vamos ter algumas dificuldades defensivamente e espero que possamos corresponder da melhor maneira."JJ não abriu o jogo quanto ao onze que vai apresentar. "Bom, a tática não posso, não é? (risos). Ainda hoje vamos trabalhar algumas estratégias. Temos tido durante a semana problemas físicos com alguns jogadores, principalmente com Arda [Guler], com Joshua King e com [Bright Osayi] o Samuel. Vamos ver se eles recuperam. O treino de hoje e o de amanhã de manhã vão-me dar indicações para a equipa que possa escolher."Quando questionado se depois do primeiro jogo já tinha encontrado a solução ofensiva ideal, adiantou: "O Lucescu [n.d.r treinador do Dínamo], quando acabou o jogo disse que no segundo jogo já conhecia muito melhor o Fenerbahçe, é natural, eu penso que no primeiro jogo surpreendemos o adversário. Não estava à espera de encontrar uma equipa tão bem organizada defensivamente. Tenho estratégias como qualquer treinador tem para os jogos, mas o jogo em si, durante o jogo é que nos vai dar essas ideias para aquilo que possamos fazer."O treinador acredita que amanhã vai ser um dia feliz e não se mostrou preocupado com algumas falhas cometidas até agora."As possibilidades que tivemos para fazer golos não foram assim tantas, recordo-me de três. É preciso também perceber que esta equipa do Dínamo de Kiev defende muito bem e no ano passado calhou na minha fase de grupos de Champions, onde estava Barcelona, Benfica e Bayern Munique e todas as equipas tiveram dificuldades em fazer golos [n.d.r os encarnados empataram 1-1 em Kiev, o Barcelona venceu por 0-1 e o Bayern por 1-2], isto é um sinal e uma demonstração de uma equipa bem organizada defensivamente e com qualidade. As dificuldades que possamos ter amanhã no jogo ofensivo também têm a ver com a qualidade defensiva da equipa do Dínamo Kiev."Jorge Jesus comentou ainda o elevado número de faltas que o Dínamo fez (30) no 1.ª mão. "É uma forma inteligente de parar o jogo ao adversário. O Dínamo Kiev no primeiro jogo jogou com essa arma. Nós já tínhamos analisado isso, já tínhamos falado sobre isso. Se amanhã em vez de ser 30, forem 40 ou 50, é bom sinal, é sinal que nós vamos ter um poder ofensivo muito grande e que a equipa do Dínamo Kiev vai ter de fazer ainda mais faltas."