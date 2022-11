Jorge Jesus: «É preciso ficarmos com menos um jogador para perdermos um jogo»

O Fenerbahçe perdeu na receção ao Giresunspor, mas mantém a liderança do campeonato após um jogo em que a equipa de Jorge Jesus ficou reduzida a dez jogadores a partir dos 40 minutos na sequência da expulsão de João Pedro, que já passou pelo Estoril. Apesar do desaire, o técnico português mostrou-se, ainda assim, satisfeito com a atitude dos seus jogadores.





"Saímos daqui com um resultado que não era o esperado. Começámos muito bem a partida, com um jogo pressionante em termos ofensivos e defensivos. O nosso adversário não chegou junto da nossa baliza enquanto estivemos 11 para 11. Jogámos bem nos primeiros 45 minutos. Na segunda parte, mesmo com apenas 10 jogadores, continuamos a fazer um bom jogo. Não parecia que estávamos com apenas 10 jogadores quando se olhava para o relvado, mas depois acabámos por sofrer dois golos", frisou Jorge Jesus no final do jogo.

"São coisas que acontecem no futebol e que não podes controlar, mas a minha equipa bateu-se bem. Continuamos em primeiro no campeonato. Temos duas derrotas este ano. Também perdemos um jogo na fase de qualificação para a Liga dos Campeões. Nestas três derrotas, acabámos sempre com 10 jogadores. Isto mostra que para perdermos um jogo é preciso jogarmos com menos um jogador. Não é fácil, mas os meus jogadores deixaram uma boa imagem", acrescentou.



Já sobre a paragem para o Mundial, Jesus diz ser benéfica para a sua equipa. "Esta pausa será muito boa para o Fenerbahçe. Temos muitos jogadores cuja carga e fadiga estão a aumentar. Não há equipa no campeonato que jogue tantos jogos oficiais quanto nós. Jogámos 26 encontros, portanto pagamos o preço por isso com lesões. Penso que esta pausa será boa para nós no que diz respeito à recuperação de lesões", realçou.