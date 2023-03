Jorge Jesus: «Faço parte do povo turco e estou a sofrer»

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, #OmuzOmuza yardim kampanyasina dair düsüncelerini aktardi. pic.twitter.com/0ydVX4RHSm — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) March 1, 2023

Jorge Jesus está a participar no evento de angariação de fundos na Turquia para as vítimas do sismo ocorrido a 6 de fevereiro - terramoto também atingiu a Síria e os últimos dados apontam para mais de 50 mil mortos."Neste momento faço parte do povo turco, trabalho aqui há 9 meses e estou a sofrer como qualquer turco. É importante todo este apoio para as vítimas desta grande tragédia, para que tenham algum conforto. Não vai apagar a tragédia, mas será mais fácil com o apoio de todos e todos os donativos são importantes. Espero que todos tenham essa sensibilidade e hoje é uma demonstração de ajuda para que possa dar conforto e alegria no coração. Se todos nos unirmos será mais fácil para o povo turco", atirou o treinador português, atualmente ao comando do Fenerbahçe.Nesta campanha, que está a decorrer em direto, Kylian Mbappé e Nasser Al-Kheilaïfï, jogador e presidente do PSG, respetivamente, deixaram mensagens de apoio e solidariedade.