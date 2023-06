Jorge Jesus garante que não criticou o presidente do Fenerbahçe: «É mentira»

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jorge Jesus (@jorgejesus)

Jorge Jesus fez esta quinta-feira uma publicação nas redes sociais para garantir que não prestou quaisquer declarações ao jornal turco 'Cumhuriyet', onde alegadamente o treinador português teceria críticas à gestão de Ali Koç, o presidente do Fenerbahçe."Gostaria de dizer umas palavras sobre um amigo", começa por explicar Jorge Jesus, em inglês, no Instagram. "Desde o meu primeiro dia no Fenerbahçe não tenho nada a apontar ao presidente Ali Koç, a não ser o apoio incondicional. Não fiz quaisquer comentários negativos na imprensa. A única entrevista que dei foi quando aterrei, falando bem do clube e do país."E prosseguiu: "Portanto, aquele artigo no jornal de hoje não é mais do que uma mentira. Senhor presidente Ali Koç, sou muito grato por tudo o que fez por mim e pela minha família."Recorde-se que Jorge Jesus terminou o contrato com o Fenerbahçe e que é, nesta altura, um treinador livre.