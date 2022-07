Jorge Jesus já definiu esquema tático

O Fenerbahçe tem hoje mais um teste, frente aos húngaros do Féhérvar, o segundo jogo integrado no estágio que Jorge Jesus está a fazer na Áustria. Quando faltam duas semanas para o arranque oficial – frente ao Dínamo Kiev, para a Champions –, a imprensa turca adianta que o técnico português já definiu o esquema tático (4x1x3x2) e que está apenas descontente com as muitas perdas de bola, numa pré-época em que ainda não sofreu qualquer derrota.

Liga abre com estreante

Ontem ficou conhecido o calendário do campeonato turco, e o Fenerbahçe arranca frente ao estreante Ümraniyespor, 2º classificado na 2ª liga da época passada. A competição arranca a 5 de agosto e pára a 13 de novembro por causa do Mundial. A equipa de Jorge Jesus folga na 6ª jornada (a prova conta com 19 clubes) e o primeiro clássico com o Besiktas será na 8ª ronda (2 de outubro), enquanto o duelo com o Galatasaray está agendada para a 18ª (8 de janeiro).