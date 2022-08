Jorge Jesus: «Mesmo com menos um jogador deveríamos ter jogado melhor»

O Fenerbahçe de Jorge Jesus sofreu esta segunda-feira a primeira derrota no campeonato turco, ao perder por 0-1 no terreno do Konyaspor, em jogo da quarta jornada. Em declarações na conferência de imprensa no final do encontro, o experiente técnico português lamentou o jogo menos conseguido dos seus jogadores, especialmente no ataque, salientando ainda o impacto que a expulsão de Valencia teve na equipa.

"Se avaliarmos todos os jogos que a equipa já fez desde a minha chegada ao Fenerbahçe, hoje foi a primeira vez que não conseguimos implementar a nossa ideia de jogo. Não tivemos um bom jogo. O cartão vermelho ao Valencia levou ao que os meus jogadores se desposicionassem dentro de campo, mas ainda assim conseguimos não sofrer golos, sofremos quando estávamos já 10 contra 10. Não conseguimos entrar no jogo. Ao intervalo fizemos algumas alterações e conseguimos estabilizar o nosso jogo. Mas não fomos capazes de mostrar as nossas dinâmicas ofensivas como mostrámos nos jogos anteriores. E foi por isso que perdemos hoje", começou por dizer o técnico português.

E prosseguiu: "Também não gostei da organização da equipa lá na frente. Depois do Enner ser expulso perdemos a nossa organização defensiva e ofensiva. Não foi um jogo com muitas oportunidades de golo. O nosso adversário não conseguiu criar muitas chances. Não fomos dinâmicos e rápidos o suficiente na frente. Claro que o facto de termos só 10 jogadores também acabou por ter influência. Mas mesmo com menos um jogador deveríamos ter jogado melhor hoje."