Jorge Jesus: «O Fenerbahçe acredita sempre no título mesmo que tenha resultados maus»

Jorge Jesus analisou esta segunda-feira a estreia do Fenerbahçe no campeonato turco que findou com um empate (3-3) caseiro diante do Ümraniyespor. O técnico português deu mérito ao rival e, apesar de apenas amealhar um ponto, garantiu que o clube de Istambul vai lutar pelo título nacional."Embora não tenhamos conseguido o resultado que queríamos, foi uma boa partida para o público. Marcamos um golo, mas infelizmente sofremos três de bola parada, um dos quais de penálti. Normalmente ,a nossa equipa é boa na defesa, mas hoje não conseguimos fazer o que queríamos. Temos que dar o devido valor ao nosso adversário. Eles funcionaram muito bem, especialmente nos cantos. Na verdade, começámos bem a partida, mas o nosso adversário dificultou-nos a vida. Não conseguimos fazer o que queríamos em campo. O Fenerbahçe acredita sempre no título, mesmo que tenha resultados maus. Hoje empatámos aqui, mas o campeonato é uma longa maratona. Perdemos dois pontos hoje, mas hoje vamos olhar para a frente e continuar sempre a acreditar. Tentámos colocar sangue fresco em campo, mas vimos que parte do cansaço se refletiu em alguns jogadores na partida europeia que jogámos. Se quisermos lutar em dois campos pode existir essa fadiga. Alguns jogadores podem não recuperar tão rapidamente quanto outros", explicou prolongadamente após a igualdade em Istambul.Jesus garantiu também que "a equipa não no nível desejado neste momento". "Jogámos o primeiro jogo do campeonato e nenhum treinador vê a sua equipa ao nível que deseja no primeiro jogo do campeonato. Podemos dizer que estamos no bom caminho. Também fizemos coisas boas em campo. Os jogadores que entraram no jogo aumentaram a nossa qualidade, o que foi muito importante, mas no fim, não conseguimos o que queríamos", reiterou o treinador, de 68 anos.