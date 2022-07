Jorge Jesus perde uma das figuras do Fenerbahçe: «Foi uma surpresa para mim, só soube há dois dias»

Jorge Jesus confirmou a saída de uma das peças fulcrais no esquema do Fenerbahçe, o central sul-coreano Kim Min-jae, que chegou a estar na mira do FC Porto "A transferência dele já estava planeada, mas foi uma surpresa para mim, só soube disto há dois dias. Infelizmente o clube [Fenerbahçe] não pode fazer nada, não o podemos manter porque o clube interessado pagou a cláusula de rescisão que tem no contrato. Foi um duro golpe quando soube. Temos outros jogadores excelentes, mas o Kim tem caraterísticas importantes", referiu o treinador português.Recorde-se que Kim Min-jae, que representa o Fenerbahçe desde agosto de 2021, deverá rumar ao Nápoles.